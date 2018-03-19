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ЦИК обнародовал данные по итогам подсчета 90% голосов

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набирая 76,41% голосов по итогам обработки 90% протоколов. Соответствующие данные предоставлены ЦИК.

Его ближайший соперник Павел Грудинин набрал 12,05%, у Владимира Жириновского 5,85% голосов. Ксения Собчак набирает 1,59%, Григорий Явлинский — 0,98%, Борис Титов — 0,73%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

Ранее стало известно, что Владимира Путина превзошел результат, продемонстрированный на выборах 2012 года. За его кандидатуру проголосовали более 45,7 млн избирателей.

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