Мадуро поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.
В заявлении правительства Венесуэлы говорится, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро поздравил от имени венесуэльского народа Владимира Путина и славный российский народ с демонстрацией патриотизма, высокого политического знания и глубокой приверженности демократии.
По последним данным, Владимир Путин набирает 76,4% голосов избирателей. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,0%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,8%). За Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 1,5% избирателей. ЦИК обработал чуть более 90% бюллетеней.