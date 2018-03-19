Мадуро поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.

В заявлении правительства Венесуэлы говорится, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро поздравил от имени венесуэльского народа Владимира Путина и славный российский народ с демонстрацией патриотизма, высокого политического знания и глубокой приверженности демократии.

El Presidente @NicolasMaduro, en nombre del Pueblo venezolano, felicita al Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, por su reelección para el período 2018-2024, y al glorioso pueblo ruso por su demostración de civismo y elevada conciencia política: pic.twitter.com/aTyQ7JRQUC — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 18, 2018

По последним данным, Владимир Путин набирает 76,4% голосов избирателей. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,0%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,8%). За Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 1,5% избирателей. ЦИК обработал чуть более 90% бюллетеней.