Прямой эфир

Мадуро поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.

В заявлении правительства Венесуэлы говорится, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро поздравил от имени венесуэльского народа Владимира Путина и славный российский народ с демонстрацией патриотизма, высокого политического знания и глубокой приверженности демократии.

По последним данным, Владимир Путин набирает 76,4% голосов избирателей. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,0%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,8%). За Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 1,5% избирателей. ЦИК обработал чуть более 90% бюллетеней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова назвала очевидным «накат» Запада на выборы в РФ
Глава Сербии поздравил Путина с победой на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017