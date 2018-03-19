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Захарова назвала очевидным «накат» Запада на выборы в РФ

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Попытки западных стран оказать давление и повлиять на президентские выборы в России были очевидными и беспрецедентными. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы большую часть работы сфокусировали именно в информационном направлении. Мы понимали, что "накат" Запада на наши выборы был очевиден и беспрецедентен, и что начнут говорить, [что голосование прошло] "непрозрачно", что-то ещё придумают», — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом представитель российского МИД отметила, что явка на выборах президента России за рубежом беспрецедентна.

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