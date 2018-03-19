ЦИК: Явка на выборах президента России составила более 67%

Явка на выборах президента РФ после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%. С таким заявление выступил зампред ЦИК Николай Булаев.

«Протокольная явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%», — сказал Булаев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентно высокой явке на избирательные участки за границей. Она отмечала, что за рубежом были организованы дополнительные избирательные участки, а также выездные избирательные участки для тех точек, где раньше выборы президента России не организовывались.

Напомним, Владимир Путин сохраняет лидерство на выборах президента России после обработки 91,5% протоколов. По данным ЦИК РФ, Путин набирает 76,5%.