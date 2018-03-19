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Захарова сообщила о «беспрецедентной» явке в загранучреждениях

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Явка на избирательные участки за границей во время проведения выборов президента России была беспрецедентно высокой. Об этом в воскресенье, 18 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Идет беспрецедентная явка в наших загранучреждениях, в избирательных участки, сформированные в наших посольствах, генеральных консульствах», – подчеркнула Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, за рубежом было организовано дополнительное, большое количество избирательных участков, а также выездные избирательные участки в тех точках, где никогда не было организовано голосование.

Как сообщал портал iz.ru, по завершению голосования 18 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, БДИЧ и глобальный альянс омбудсменов в связи с недопуском россиян к избирательным участкам на Украине.

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