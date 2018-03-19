Рауль Кастро поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщил посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь.

«Президент Республики Куба Рауль Кастро направил теплое поздравительное послание избранному президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его убедительной победы на выборах в воскресенье», — написал Пеньяльвер Порталь в Twitter.

Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В.Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) March 18, 2018

После подсчета 95% бюллетеней Владимир Путин набирает 76,56% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ занимает второе место — 11,92%, на третьем расположился лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,77%). Далее следуют Ксения Собчак (1,6%) и Григорий Явлинский (1,0%). Оставшиеся кандидаты не смогли преодолеть барьер в 1%.