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Рауль Кастро поздравил Владимира Путина с победой на выборах

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Фото: ТАSS/Zuma/Theo Duval
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Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщил посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь.

«Президент Республики Куба Рауль Кастро направил теплое поздравительное послание избранному президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его убедительной победы на выборах в воскресенье», — написал Пеньяльвер Порталь в Twitter.

После подсчета 95% бюллетеней Владимир Путин набирает 76,56% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ занимает второе место — 11,92%, на третьем расположился лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,77%). Далее следуют Ксения Собчак (1,6%) и Григорий Явлинский (1,0%). Оставшиеся кандидаты не смогли преодолеть барьер в 1%.

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