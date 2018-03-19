Путин набрал 76,56% голосов после обработки 95% протоколов
За Владимира Путина на выборах президента России проголосовали 76,56% избирателей. Обработано 95% протоколов участковых комиссий, сообщила ЦИК РФ.
На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,92%. Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,77%), кандидат от «Гражданской платформы» Ксения Собчак (1,62%) и основатель «Яблока» Григорий Явлинский (1%).
Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей: Борис Титов (0,74%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).