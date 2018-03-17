Лавров оценил юридическое оформление сотрудничества с Японией на Курилах

Обсуждать юридическую сторону сотрудничества с Японией на Южных Курилах до согласования конкретных бизнес-проектов преждевременно. Такое мнение выразил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Мы исходим из того, что японская сторона не будет вступать в договоренности, которые будут для нее юридически неприемлемы. Но сейчас рано об этом говорить. Прежде чем начать что-то оформлять юридически, надо это «что-то» иметь», — отметил Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.

Российский министр уточнил, что сейчас обсуждаются пять «достаточно интересных, но скромных и не очень масштабных проектов», а также напомнил о договоренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о развитии совместной хозяйственной деятельности на островах.

«Во главу угла надо ставить не одержимость юридической стороной дела, а прежде всего совместную хозяйственную деятельность», — заключил дипломат.