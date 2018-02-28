Новый японский министр по Курилам не смог правильно назвать эти острова

Новый японский министр по делам Окинавы и «северных территорий» (японское название южных Курильских островов) Тэру Фукуи вынужден был принести извинения за то, что плохо знает названия островов, за которые ведет спор правительство Японии.

Как сообщает Kyodo, Фукуи извинился за это во время дебатов в бюджетной комиссии в нижней палате парламента. Ошибку новый министр допустил на своей первой пресс-конференции после назначения. В частности, министр вместо правильного названия острова Шикотан произнес что-то вроде «Щякотан», чем вызвал смех в зале. В среду за эту ошибку министра подвергла критике оппозиция в парламенте, сообщает ТАСС.

За Фукуи впоследствии вступился генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга. Он пояснил, что новый министр — крупный специалист по Окинаве, и намекнул, что Фукуи пока недостаточно глубоко изучил второй аспект своей новой должности.

Фукуи занял пост министра после того, как занимавший эту должность с августа 2017 года Тэцума Эсаки ушел в отставку в связи с ухудшением здоровья.

Как писал портал iz.ru, Эсаки выразил желание отказаться от должности министра после того, как перенес микроинсульт. Он заявил, что не сможет полноценно исполнять свои должностные обязанности.