Японских учителей свозят посмотреть на Курилы издалека

Власти Японии планирует организовывать экскурсионные поездки по Хоккайдо для школьных учителей, чтобы повысить их осведомленность касательно территориального спора с Россией по островам Курильской гряды. Об этом пишет газета Japan Times.

Предполагается, что учителям предложат бесплатные туры с ночевкой по восточному побережью японского острова. Они смогут посетить полуостров Немуро и заехать в города Бецукай, Накасибецу, Сибецу и Раусу, из которых при хорошей погоде можно разглядеть российские острова со смотровых башен. Кроме того, у учителей будет возможность встретиться с бывшими жителями Курил.

На данные цели правительство выделило порядка 10 млн йен ($95 тыс.). Как отмечает издание, в 2016 году уже была организована подобная программа, однако ей воспользовались лишь девять школ. В этом году правительство намерено отправить посмотреть на Курилы учителей из 20 школ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Япония намерена вернуться к диалогу с РФ по Курилам. Власти страны надеются решить данную проблему, пока президент РФ Владимир Путин «остается у власти».