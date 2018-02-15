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Ученые обнаружили подводный супервулкан у берегов Японии

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Фото: Global Look Press/Norbert Eisele-Hein
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Японские ученые обнаружили огромный формирующийся вулкан к югу от острова Косю менее чем в 10 км от берегов Японии.

Вулкан находится в знаменитом «огненном кольце» в водах Тихого океана. Конус вулкана имеет размер в 10 км и содержит огромное количество расплавленной магмы. Эти обстоятельства позволяют квалифицировать его как супервулкан, сообщает BFM со ссылкой на портал Atlantico.

Исследователь Йошиуки Тацуми, который входит в группу ученых, наблюдающих за супервулканом, считает, что его извержение обернется природной катастрофой. Вызванное им цунами может затронуть около 100 млн человек по всей Японии. Правда, ученые считают, что в ближайшие сто лет извержения можно не опасаться.

Ранее портал iz.ru сообщал, что вулкан Попокатепетль, находящийся рядом со столицей Мексики, выбросил на высоту 3 км столб пепла и дыма.

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