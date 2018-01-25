Около 75 тыс. филиппинцев покинули дома из-за угрозы извержения вулкана

Свои дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах покинули более 75 тыс. человек, ранее было известно о 60 тыс. эвакуированных жителей региона.

По данным «РИА Новости», в ночь на четверг, 25 января, зафиксированы выбросы лавы на высоту от 400 до 500 м. При этом вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту до 5 км.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в начале недели повысил до четвертого (предпоследнего) уровень опасности извержения вулкана Майон. Власти расширили зону повышенной опасности на 8 км, приостановлены занятия в учебных заведениях в провинции Албай, отменены авиарейсы.

Ранее стало известно, что на горе Кусацу в Японии повышен уровень опасности из-за вулкана.