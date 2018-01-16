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Более 30 тыс. человек на Филиппинах эвакуированы из-за извержения

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Фото: REUTERS
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Из-за извержения филиппинского вулкана Майон, который выбрасывает лаву и пепел, более 30 тыс. человек были эвакуированы или же покинули свои дома в городе Легаспи. 

В связи с вероятным извержением вулкана также временно прекращены занятия в местных школах. Некоторые здания учебных заведений переоборудованы по указанию властей в центры временного размещения.

Специалисты зафиксировали девять случаев толчков за несколько часов, четыре из которых сопровождались извержением лавы, преодолевшей расстояние до 2 км, и выбросом вулканического пепла. Многие туристы фотографируют извержение и снимают на камеру. 

«Это очень красиво, это красота и ярость одновременно», — отметил Дэнни Гарсиа, представитель провинции Албай, где и происходит катаклизм. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что жители острова Кадовар в Папуа — Новой Гвинее эвакуированы из-за извержения вулкана.

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