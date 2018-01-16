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Ученые зафиксировали крупнейшее в истории извержение вулкана под водой

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вулканологи Университета Тасмании зафиксировали крупнейшее за всю историю наблюдений извержение подводного вулкана. Природный катаклизм произошел еще в 2012 году, ученые оценили его мощь по последствиям.

У берегов Новой Зеландии обнаружили плавучий остров из пористой вулканической породы (пемзы) площадью в 26 тыс. кв. км (сравнимо с территорией Македонии, вдвое больше Ямайки, втрое больше Кипра. — Ред.). Толщина плавучего острова составляла в среднем два человеческих роста — 3,5 м.

Оказалось, что это образование — лишь осколок общих лавовых масс, выброшенных подводным вулканом. Установлено, что источником породы стал вулкан Гавр.

В месте расположения вулкана на глубине более 1,2 км обнаружена кальдера (котловина после обрушения внутрь жерла вулкана. — Ред.) диаметром в 4,5 км. Внутри котловины найдены 14 отверстий, через которые и происходили извержение и выброс лавы и газов.

Статья ученых опубликована в журнале Science Advances. Ее содержание цитирует Lenta.ru.

Вулкан Гавр расположен в акватории Тихого океана — на подводной скальной гряде к северо-востоку от Новой Зеландии по направлению к Американскому Самоа.

Как писал iz.ru, в ходе анализа катастрофических сценариев гибели планеты ученые NASA пришли к выводу, что извержение супервулканов опаснее падения астероидов и способно уничтожить 99% населения Земли.

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