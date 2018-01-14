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Второй уровень опасности извержения вулкана Майон объявлен на Филиппинах

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Mervin Manalo
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Власти Филиппин утром 14 января объявили второй уровень опасности из-за угрозы извержения действующего вулкана Майон. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, были эвакуированы жители двух деревень, расположенных рядом с вулканом в провинции Албай.

Как сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, вулканическая активность сопровождается выбросами пепла, камней, распространяется запах серы. Второй уровень опасности извержения вулкана означает, что его активность имеет магматическую природу, которая может привести к выбросам пара и иногда — к извержениям магмы.

Майон является одним из самых активных вулканов на планете. Его высота составляет 2462 м. Вулкан расположен в регионе Биколь рядом с городом Легаспи на юго-востоке главного острова Лусон.

12 января вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2 км.

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