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Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 6 км

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Фото: ТАСС/Игорь Буймистров
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Столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря выбросил вулкан Ключевской на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Событие зафиксировано по видеоданным. Шлейф развеялся в юго-западном направлении», — сообщили агентству. Вулкан Ключевской, высота которого 4750 м, — один из самых активных в регионе. Диаметр его основного кратера — около 700 м, возраст — около 7 тыс. лет.

В начале января сейсмологи сообщили о росте активности Ключевского вулкана, утром 8 января вулкан выбросил пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря.

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