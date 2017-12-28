На острове Суматра объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

Тысячи жителей и туристов стали заложниками на курортах Индонезии из-за нового извержения вулкана Синабунг. На острове Суматра объявлена высшая степень опасности.

Как передает РЕН ТВ, во время экстренной эвакуации свои дома покинули уже более 3 тыс. жителей острова. По данным Ассоциации туроператоров России, из-за сообщений об извержении вулкана резко упала стоимость путевок в Индонезию.

Вулкан Синабунг проснулся в августе 2010 года после почти 400 лет затишья.

Портал iz.ru писал о том, что глава индонезийского министерства туризма Ариф Яхья призвал представителей турбизнеса предоставлять скидки до 40–50%. Он предлагает сделать это для привлечения туристов. Турпоток в Индонезию существенно снизился в связи с извержением вулкана Агунг на острове Бали.