Прямой эфир

На острове Суматра объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

0
Фото: Global Look Prees/Lana Priatna
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тысячи жителей и туристов стали заложниками на курортах Индонезии из-за нового извержения вулкана Синабунг. На острове Суматра объявлена высшая степень опасности.

Как передает РЕН ТВ, во время экстренной эвакуации свои дома покинули уже более 3 тыс. жителей острова. По данным Ассоциации туроператоров России, из-за сообщений об извержении вулкана резко упала стоимость путевок в Индонезию.

Вулкан Синабунг проснулся в августе 2010 года после почти 400 лет затишья.

Портал iz.ru писал о том, что глава индонезийского министерства туризма Ариф Яхья призвал представителей турбизнеса предоставлять скидки до 40–50%. Он предлагает сделать это для привлечения туристов. Турпоток в Индонезию существенно снизился в связи с извержением вулкана Агунг на острове Бали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека стали жертвами землетрясения в Индонезии
Поляка с котом спасли после семи месяцев дрейфа в Индийском океане
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017