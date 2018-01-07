Прямой эфир

Жителей острова в Папуа — Новой Гвинее эвакуировали из-за извержения вулкана

0
Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все жители острова Кадовар в Папуа — Новой Гвинее эвакуированы из-за извержения вулкана. По данным местных властей, ситуация на острове оценивается как критическая —  около 50% его территории покрыто лавой, сообщает Radio New Zeeland.

Отмечается, что население острова оценивается в 600 человек. Вулкан начал извергаться 5 января, спустя два дня его активность усилилась. В спящем состоянии вулкан находился около 40 лет.

Огнедышащий вулкан представляет опасность и для жителей других островов, так как активное извержение может привести к возникновению цунами, передает РЕН ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сейсмологи сообщили об активности Ключевского вулкана на Камчатке
На острове Суматра объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017