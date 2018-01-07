Жителей острова в Папуа — Новой Гвинее эвакуировали из-за извержения вулкана

Все жители острова Кадовар в Папуа — Новой Гвинее эвакуированы из-за извержения вулкана. По данным местных властей, ситуация на острове оценивается как критическая — около 50% его территории покрыто лавой, сообщает Radio New Zeeland.

Отмечается, что население острова оценивается в 600 человек. Вулкан начал извергаться 5 января, спустя два дня его активность усилилась. В спящем состоянии вулкан находился около 40 лет.

Огнедышащий вулкан представляет опасность и для жителей других островов, так как активное извержение может привести к возникновению цунами, передает РЕН ТВ.