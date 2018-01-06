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Сейсмологи сообщили об активности Ключевского вулкана на Камчатке

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Фото: Global Look Press/Marc Szeglat
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Вулкан Ключевской на Камчатке продолжает выбрасывать пар, газ и пепел, сообщила в субботу руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

«На вулкане Ключевской продолжается парогазовая эмиссия, которая порой содержит пепел. При этом свежее магматическое вещество на поверхность земли не поступает», — цитирует слова Гириной ТАСС

Как ранее сообщал портал iz.ru, из-за активности вулкана Ключевской на полуострове установлен оранжевый код опасности.

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