Сейсмологи сообщили об активности Ключевского вулкана на Камчатке

Вулкан Ключевской на Камчатке продолжает выбрасывать пар, газ и пепел, сообщила в субботу руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

«На вулкане Ключевской продолжается парогазовая эмиссия, которая порой содержит пепел. При этом свежее магматическое вещество на поверхность земли не поступает», — цитирует слова Гириной ТАСС.

Как ранее сообщал портал iz.ru, из-за активности вулкана Ключевской на полуострове установлен оранжевый код опасности.