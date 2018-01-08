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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6,5 км

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Фото: Global Look Press/Willy Kurniawan
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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря, передает в понедельник Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«Вулкан Ключевской произвел парогазовый выброс с содержанием пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Шлейф развеялся на 70 км в северо-западном направлении», — приводит слова сейсмологов ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, ранее сейсмологи рассказали подробности об активности Ключевского вулкана.

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