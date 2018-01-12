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Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 2 км

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Фото: ТАСС/ИВиС ДВО РАН
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Вулкан Эбеко на севере острова Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла на высоту 2 км над уровнем моря. Об этом информирует пресс-служба главка МЧС по Сахалинской области.

Активность вулкана была зарегистрирована днем 12 января.

«На вулкане Эбеко... наблюдался пепловый выброс на высоту до 2 км, шлейф не распространяется», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Высота вулкана Эбеко составляет 1156 м, он расположен в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск. В последний раз Эбеко извергался в 2012 году, а затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

9 января портал iz.ru писал, что вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 6 км.

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