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Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 6 км

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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря утром 9 января на острове Парамушира, расположенном в северных Курилах Сахалинской области.

Сообщение о новом выбросе пепла разместила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Специалисты рассказали, что новый выброс по визуальным данным составил около 6 км в высоту, сообщает ИА SakhalinMedia.

На данный момент пепловое облако двигается к востоку от вулкана. Угрозы для близлежащих населенных пунктов не наблюдается. Также ученые сообщили, что нынешнее извержение этого вулкана является обычным событием. Эбеко просыпается раз в 25–30 лет, а его извержение может продолжаться несколько лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что курильский вулкан выбросил столб пепла на высоту 2,5 км 20 декабря 2017 года. Тогда шлейф от пеплового выброса распространился на 8 км в северо-восточном направлении.

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