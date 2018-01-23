Прямой эфир

На горе Кусацу в Японии повышен уровень опасности из-за вулкана

0
Фото: wikipedia.org/Ski Mania
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень опасности на горе Кусацу Сиране, где сегодня утром началось извержение вулкана, повысили со второго до третьего, сообщил представитель Главного метеорологического управления Японии.

Существует опасность падения вулканических камней в радиусе 2 км от горы, указывает «РИА Новости».

Недалеко от горы находится международный лыжный курорт Кусацу. Одновременно с первыми сообщениями о начале вулканической активности там произошел сход лавины. В результате 9 человек пострадали, один пропал без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сход снежной лавины в Хакасии привел к гибели двух человек
Лавина сошла на жилой дом на севере Италии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017