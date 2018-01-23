На горе Кусацу в Японии повышен уровень опасности из-за вулкана
Уровень опасности на горе Кусацу Сиране, где сегодня утром началось извержение вулкана, повысили со второго до третьего, сообщил представитель Главного метеорологического управления Японии.
Существует опасность падения вулканических камней в радиусе 2 км от горы, указывает «РИА Новости».
Недалеко от горы находится международный лыжный курорт Кусацу. Одновременно с первыми сообщениями о начале вулканической активности там произошел сход лавины. В результате 9 человек пострадали, один пропал без вести.