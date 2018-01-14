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Сход снежной лавины в Хакасии привел к гибели двух человек

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Фото: РИА Новости/Владимир Иванов
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Два человека погибли в результате схода снежной лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Информацию об этом распространило региональное управление МЧС по Хакасии в воскресенье, 14 января.

«До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом», — цитирует спасателей ТАСС.

Сход лавины произошел накануне, и добраться до места происшествия можно было только на снегоходах.

Отмечается, что в поисковых работах были заняты 10 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда из Абакана.

9 января портал iz.ru рассказал, что порядка 13 тыс. туристов оказались заблокированы на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии из-за сильного снегопада.

Несколько долин на кантоне Вале оказались отрезаны от мира. На курорте из-за погодных условий были закрыты все подъемники, а также запрещены прогулки по пешеходным тропам в горах.

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