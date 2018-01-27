Прямой эфир

Столб пепла на 5 км выбросил вулкан Карымский на Камчатке

0
Фото:ТАСС/Роман Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пепловый выброс на высоту 5 км зафиксировали вулканологи на вулкане Карымский на Камчатке, сообщила в субботу, 27 января, пресс-служба регионального МЧС.

Вулкан Карымский находится в Елизовском муниципальном районе, его высота —  1486 м. После выброса облако пепла сместилось на 80 км в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. «Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности», добавляют спасатели.

В конце января возросла вулканическая активность во всем мире. 25 января около 75 тыс. филиппинцев покинули дома из-за угрозы извержения вулкана Майон. 23 января на горе Кусацу в Японии был повышен уровень опасности из-за вулкана.

16 января ученые зафиксировали крупнейшее в истории извержение вулкана под водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел до 6 км
На востоке Филиппин идет эвакуация из-за угрозы извержения вулкана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017