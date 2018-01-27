Столб пепла на 5 км выбросил вулкан Карымский на Камчатке

Пепловый выброс на высоту 5 км зафиксировали вулканологи на вулкане Карымский на Камчатке, сообщила в субботу, 27 января, пресс-служба регионального МЧС.

Вулкан Карымский находится в Елизовском муниципальном районе, его высота — 1486 м. После выброса облако пепла сместилось на 80 км в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. «Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности», добавляют спасатели.

В конце января возросла вулканическая активность во всем мире. 25 января около 75 тыс. филиппинцев покинули дома из-за угрозы извержения вулкана Майон. 23 января на горе Кусацу в Японии был повышен уровень опасности из-за вулкана.

16 января ученые зафиксировали крупнейшее в истории извержение вулкана под водой.