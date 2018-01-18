Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел до 6 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН), шлейф распространился в юго-восточном направлении. По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, выпадения пепла в населенных пунктах края не зарегистрировано.

Напомним, в начале января сейсмологи сообщили о росте активности Ключевского вулкана. Утром 8 января вулкан выбросил пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря.

Ключевской вулкан является самым высоким действующим исполином Евразии. Его высота составляет 4750 м, диаметр — около 700 м. На склонах вулкана имеются около 200 побочных взрывных кратеров.