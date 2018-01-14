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На востоке Филиппин идет эвакуация из-за угрозы извержения вулкана

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Фото: REUTERS/Raymund Mark Nayve
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Более 5,8 тыс. жителей филиппинской провинции Албай были эвакуированы в воскресенье, 13 января, из-за угрозы извержения вулкана Майон. Об этом сообщает портал Rappler.

Сообщается, что свои дома были вынуждены покинуть около 1,5 тыс. семей, проживающих в радиусе 6 км от вулкана. Кроме того, отменены занятия в школах региона. В зданиях образовательных учреждений организованы временные пункты размещения. Все экстренные службы Филиппин приведены в полную готовность, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что вечером 13 января вулкан выбросил столб пепла, после чего власти Филиппин утром 14 января объявили второй уровень опасности.

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