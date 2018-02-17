Японская мама нашла радикальный метод борьбы с компьютерными играми
Жительница Японии в буквальном смысле заперла на замок домашний компьютер — чтобы ее ребенок не «зависал» в видеоиграх.
В Японии используются штепсельные вилки с отверстиями в штырях. Женщина подобрала мини-замок, который можно продевать в такую штепсельную вилку.
В итоге подключить компьютер к электросети невозможно, отмечает «Федеральное агентство новостей».
全国のゲームを長時間する子供を持つ親に言いたい— いおり (@sasamipicata) 13 февраля 2018 г.
これはやりすぎな…(子供目線) pic.twitter.com/HvhZJOluWL
Как писал iz.ru, Всемирная организация здравоохранения намерена официально признать психическим расстройством чрезмерное увлечение видеоиграми. Этот недуг внесут в Международный классификатор болезней, новая версия которого появится в 2018 году.