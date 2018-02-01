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Nintendo снимет анимационный фильм по мотивам «Супербратьев Марио»

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Фото: Global Look Press
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Японская корпорация Nintendo решила экранизировать свою самую известную видеоигру Super Mario Brothers («Супербратья Марио»). Дата выхода фильма пока неизвестна.

В создании анимационного фильма примет участие американская кинокомпания Universal Studios, которая выступит в качестве издателя картины, передает ТАСС.

Водопроводчики братья Марио и Луиджи являются персонажами самой известной игры японской Nintendo. В 1993 году на экраны вышел фильм «Супербратья Марио», однако ее сюжет был оригинален — заимствованы лишь название и персонажи.

Картина была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как первая экранизация компьютерной игры. Фильм получил смешанные отзывы критиков и провалился в прокате.

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