Скрытую шутку разработчиков видеоигры обнаружили спустя 14 лет

Пользователи нашли скрытую шутку от создателей видеоигры The Bard’s Tale через 14 лет после ее выхода.

Один из геймеров обнаружил на носителе игры надпись: «Для действительно пугающей картины… Переверни диск». На обратной, отражающей, поверхности молодой человек заметил лицо человека, который держит в руках диск с игрой.

Bard's Tale for PS2 probably remains the best use of disc art I've ever see pic.twitter.com/5nu1jp5Ugn — Anirudh (@iamAni_rudh) February 12, 2018

Отмечается, что «шутка» была нанесена на коробки и диски игры для ПК, XBOX 360 и Sony PlayStation 2, пишет «Федеральное агентство новостей».

Игра The Bard’s Tale вышла в 2004 году и полюбилась пользователям за тонкий юмор разработчиков.