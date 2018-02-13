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Скрытую шутку разработчиков видеоигры обнаружили спустя 14 лет

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Пользователи нашли скрытую шутку от создателей видеоигры The Bard’s Tale через 14 лет после ее выхода.

Один из геймеров обнаружил на носителе игры надпись: «Для действительно пугающей картины… Переверни диск». На обратной, отражающей, поверхности молодой человек заметил лицо человека, который держит в руках диск с игрой.

Отмечается, что «шутка» была нанесена на коробки и диски игры для ПК, XBOX 360 и Sony PlayStation 2, пишет «Федеральное агентство новостей».

Игра The Bard’s Tale вышла в 2004 году и полюбилась пользователям за тонкий юмор разработчиков.

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