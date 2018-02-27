Министр по «северным территориям» Японии ушел с поста после инсульта

Министр по делам Окинавы и Северных территорий (японское название южных Курильских островов) Тэцума Эсаки ушел в отставку после малого инсульта, сообщили СМИ Японии.

Министра накануне вновь госпитализировали для обследования после пролонгированной ишемической атаки, за которой последовал малый инсульт. Эсаки заявил, что не сможет полноценно исполнять свои обязанности и подал прошение об отставке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Kyodo.

Пост министра Северных территорий, вероятнее всего, займет Тэру Фукуи, занимающий в настоящее время пост замглавы министерства образования страны.

Напомним, в начале февраля Токио заявил Москве протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды.