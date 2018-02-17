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МИД Японии назвал дату новой встречи министров Коно и Лаврова

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Главы МИД Японии и России Таро Коно и Сергей Лавров проведут следующую встречу в Токио 21 марта, сообщило японское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров министров на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Оба министра подтвердили, что будут тесно сотрудничать, чтобы достичь конкретных результатов в преддверии визита премьер-министра Японии (Синдзо) Абэ в Россию, который запланирован на май. Также была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне глав МИД в Токио 21 марта», — приводит ТАСС сообщение МИД Японии.

Министерство сообщило, что Лавров и Коно обсудили ситуацию на Корейском полуострове и договорились продолжать диалог по КНДР. Кроме этого, министры обсудили сотрудничество в сфере безопасности.

Между тем Коно заявил, что распоряжение правительства России, разрешающее базирование самолетов на курильском острове Итуруп, вызывает сожаление у Токио.

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