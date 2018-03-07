Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у Курильских островов

В районе Курильских островов в среду произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг находился в 348 км к востоку от города Курильск на острове Итуруп, где живут 1,5 тыс. человек и залегал на глубине 13 км. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

В конце ноября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Охотском море возле Курильских островов Сахалинской области.