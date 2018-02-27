Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Тихом океане недалеко от Курильских островов.

Как рассказали «Интерфаксу» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 6,6 км в 124 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.

Энергетический класс землетрясения составил 12,2.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате мощного землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа — Новой Гвинее достигло 31 человека.