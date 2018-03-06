Второе за сутки землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, оно стало вторым за сутки. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

По данным ведомства, землетрясение произошло днем 6 марта в Тихом океане на глубине 60 км. Магнитуда подземного толчка составила 4,6. Эпицентр находился в 124 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Отмечается, что в населенных пунктах Камчатского края толчки не ощущались. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло накануне в Тихом океане.

В конце февраля сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Тихом океане недалеко от Курильских островов. Эпицентр находился на глубине 6,6 км в 124 км юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир.