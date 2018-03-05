Прямой эфир

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Папуа — Новой Гвинее

0
Фото: ТАSS/Zuma/Muhammad Fauzy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Новая Гвинея (территория Папуа — Новой Гвинеи. — iz.ru).

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 112 км к юго-западу от города Поргера, очаг залегал на глубине 10 км.

Интенсивность сотрясений сейсмособытия эксперты оценивают как «очень сильное», сообщает «Газета.ру».

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

25 февраля на востоке острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 7,5. Последующие за ним афтершоки нанесли значительный ущерб региону. Тогда погибли более 30 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около Курильских островов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017