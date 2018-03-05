Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Папуа — Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Новая Гвинея (территория Папуа — Новой Гвинеи. — iz.ru).

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 112 км к юго-западу от города Поргера, очаг залегал на глубине 10 км.

Интенсивность сотрясений сейсмособытия эксперты оценивают как «очень сильное», сообщает «Газета.ру».

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

25 февраля на востоке острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 7,5. Последующие за ним афтершоки нанесли значительный ущерб региону. Тогда погибли более 30 человек.