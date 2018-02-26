Два сильных афтершока зафиксированы в Новой Гвинее

Два сильных повторных землетрясения зафиксированы на острове Новая Гвинея, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение силой 7,5 было зафиксировано 25 февраля в 20:44 мск. Оно вызвало перебои в производстве нефтегазовых компаний. Так, корпорация ExxonMobil закрыла завод по кондиционированию газа, находящийся неподалеку. Пострадавших нет.

Другие подземные толчки магнитудой 6,3 и 6,1 произошли 25 февраля в 21:27 мск и 21:11 мск соответственно.

Эпицентры сейсмособытий находились в 327 км к западу от города Лаэ и в 356 км юго-восточнее города Джаяпура (территория Индонезии). По интенсивности толчки оцениваются как разрушительные, указывает «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как на острова Фиджи налетел мощный циклон «Гита». Шторму присвоили наивысшую — пятую — категорию опасности.