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Два сильных афтершока зафиксированы в Новой Гвинее

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ivan Damanik
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Два сильных повторных землетрясения зафиксированы на острове Новая Гвинея, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение силой 7,5 было зафиксировано 25 февраля в 20:44 мск. Оно вызвало перебои в производстве нефтегазовых компаний. Так, корпорация ExxonMobil закрыла завод по кондиционированию газа, находящийся неподалеку. Пострадавших нет.

Другие подземные толчки магнитудой 6,3 и 6,1 произошли 25 февраля в 21:27 мск и 21:11 мск соответственно.

Эпицентры сейсмособытий находились в 327 км к западу от города Лаэ и в 356 км юго-восточнее города Джаяпура (территория Индонезии). По интенсивности толчки оцениваются как разрушительные, указывает «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как на острова Фиджи налетел мощный циклон «Гита». Шторму присвоили наивысшую — пятую — категорию опасности.

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