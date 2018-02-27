Число жертв землетрясения в Папуа — Новой Гвинее превысило 30 человек

Число жертв в результате мощного землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа — Новой Гвинее достигло 31 человека. Об этом сообщает местная газета Post Courier.

В настоящее время власти страны не публикуют официальные данные о жертвах стихийного бедствия, так как не могут получить информацию из-за серьезных проблем со связью. Ожидается, что во вторник правительственная комиссия прибудет в пострадавшие от землетрясения районы для оценки ситуации на месте.

По данным местных СМИ, для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в состояние готовности приведена армия.

Как сообщал портал iz.ru, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа — Новой Гвинее в ночь на понедельник по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 71,7 км севернее города Кокопо (остров Новая Британия), очаг залегал на глубине 268 км. В течение понедельника было зафиксировано несколько афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,3.