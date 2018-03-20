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Посол Японии рассказал о темах встречи Путина и Абэ в мае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в РФ 25–26 мая обсудят проблему заключения мирного договора, совместную деятельность на островах Южно-Курильской гряды, а также сотрудничество в сферах безопасности. Об этом рассказал посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

«Думаю, в ходе встречи будет обсуждаться самая широкая повестка по японо-российским отношениям, в том числе проблема заключения мирного договора, включая совместную хозяйственную деятельность, сотрудничество в сферах безопасности, экономики, культуры», — приводит его слова «РИА Новости»

По словам Кодзуки, встреча лидеров — первая после выборов президента РФ — имеет большое значение. 

Посол Японии отметил, что между Путиным и Абэ сложились крепкие доверительные личные отношения. 

«Надеюсь, что договоренности наших руководителей укажут путь для дальнейшего развития японо-российских отношений», — отметил он. 

Возвращение четырех островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи Япония ранее ставила условием заключением мирного договора с Россией, который не был подписан по окончании Второй мировой войны. При этом в Москве не раз отмечали, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними соответствует международно-правовому оформлению и не подлежит сомнению. Сейчас Токио рассчитывает содействовать решению территориальной проблемы с РФ путем развития экономических отношений двух стран, в том числе через совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах.

Ранее, 20 марта, Абэ заявил о намерении решить территориальный вопрос и проблему мирного договора с Россией при жизни своего поколения.

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