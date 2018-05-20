Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином предстоящую встречу с КНДР

Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили развитие ситуации вокруг КНДР. Беседа состоялась вечером 19 мая, сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидеры обеих стран созвонились, в частности, чтобы продолжить тесную координацию перед встречей Трампа северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна состояться в Сингапуре 12 июня.

21 апреля Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян приостанавливает ядерные и ракетные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения, указывает «РИА Новости».

Спустя шесть дней глава КНДР посетил межкорейский саммит, по итогам которого стороны договорились о полном разоружении Корейского полуострова.

10 мая Дональд Трамп сообщил, что его встреча с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. По данным СМИ, переговоры состоятся в отеле Shangri-La. На той же неделе Пхеньян отменил министерскую встречу двух корейских государств и пригрозил отказаться от встречи Ким Чен Ына с Трампом из-за военных учений США и Южной Кореи.

С инициативой провести переговоры на высшем уровне выступили власти Северной Кореи. В свою очередь Трамп подтвердил готовность к встрече с Ким Чен Ыном. Одной из главных тем переговоров, как ожидается, станет денуклеаризация Корейского полуострова.



