Прямой эфир
Сюжет:

Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином предстоящую встречу с КНДР

0
Фото: TASS/Zuma/Olivier Douliery
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили развитие ситуации вокруг КНДР. Беседа состоялась вечером 19 мая, сообщает пресс-служба Белого дома. 

КНДР усиливает переговорную позицию угрозами
Официальный Пхеньян отказался от встречи с южанами и заявил о возможной отмене саммита с США

Лидеры обеих стран созвонились, в частности, чтобы продолжить тесную координацию перед встречей Трампа северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна состояться в Сингапуре 12 июня.

21 апреля Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян приостанавливает ядерные и ракетные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения, указывает «РИА Новости».

Спустя шесть дней глава КНДР посетил межкорейский саммит, по итогам которого стороны договорились о полном разоружении Корейского полуострова

10 мая Дональд Трамп сообщил, что его встреча с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. По данным СМИ, переговоры состоятся в отеле Shangri-La. На той же неделе Пхеньян отменил министерскую встречу двух корейских государств и пригрозил отказаться от встречи Ким Чен Ына с Трампом из-за военных учений США и Южной Кореи

С инициативой провести переговоры на высшем уровне выступили власти Северной Кореи. В свою очередь Трамп подтвердил готовность к встрече с Ким Чен Ыном. Одной из главных тем переговоров, как ожидается, станет денуклеаризация Корейского полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачев назвал истинные цели США в КНДР
Сеул сожалеет по поводу отказа Пхеньяна от переговоров


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017