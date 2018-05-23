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КНДР приняла от Южной Кореи список журналистов на закрытие полигона

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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КНДР приняла от Южной Кореи список из восьми журналистов, которые планируют поехать на церемонию закрытия ядерного полигона Пхунгери, которая намечена на 23–25 мая. 

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По данным Yonhap News Agency, список журналистов был передан КНДР по каналу связи в пограничном пункте Пханмунджом. До этого Пхеньян без объяснения причин три раз отказывался принять список

Предположительно это связано с проведением Южной Кореей и США совместных военных маневров, что в КНДР посчитали нарушением договоренностей, достигнутых на межкорейском саммите 27 апреля.

Ранее Пхеньян объявил, что присутствовать на закрытии полигона, которое запланировано на 23–25 мая, смогут журналисты из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании. При этом представители КНДР потребовали от Сеула по $10 тыс. за каждого журналиста в качестве визового сбора.

21 апреля Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери.

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