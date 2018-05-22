КНДР отказала журналистам Южной Кореи в освещении демонтажа полигона

КНДР в третий раз не согласовала список южнокорейских журналистов, которые должны были поехать и освещать демонтаж закрывающегося ядерного полигона Пхунгери.

Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на представителя министерства по национальному объединению Южной Кореи.

Ранее Пхеньян объявил, что присутствовать на закрытии полигона, которое запланировано на 23–25 мая, смогут журналисты из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании. При этом представители КНДР потребовали от Сеула по $10 тыс. с каждого журналиста в качестве визового сбора.

21 апреля Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери. Договоренности о закрытии последнего были достигнуты на межкорейском саммите 27 апреля.