США не снимали с повестки военный вариант в отношении КНДР

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон никогда не снимал с повестки дня военный вариант в отношении КНДР.

«Военный вариант никогда не исключали», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Президент США Дональд Трамп ранее не исключил «ливийского сценария» в отношении КНДР, если ему не удастся договориться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Агентство Ренхап в то же время сообщило, что КНДР может отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула.