Прямой эфир
Сюжет:

США не снимали с повестки военный вариант в отношении КНДР

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон никогда не снимал с повестки дня военный вариант в отношении КНДР.

«Военный вариант никогда не исключали», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Президент США Дональд Трамп ранее не исключил «ливийского сценария» в отношении КНДР, если ему не удастся договориться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Агентство Ренхап в то же время сообщило, что КНДР может отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дональд Трамп переживает из-за встречи с Ким Чен Ыном
Япония направит своего представителя на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017