Дональд Трамп переживает из-за встречи с Ким Чен Ыном

Глава Белого дома Дональд Трамп переживает из-за грядущей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и всё чаще советуется с помощниками по этому поводу. Такие данные приводит газета The New York Times. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, больше всего президента США беспокоит тот факт, что встреча в Сингапуре может обернуться «политическим конфузом» — Трамп раздражен и удивлен тому, что представители Северной Кореи могут пойти на попятную и не исключают возможности отказа от проведения переговоров с США.

По данным The New York Times, перед прошедшими выходными Дональд Трамп постоянно спрашивал у своих советников, станет ли проведение встречи с лидером КНДР мудрым решением, а в субботу, как сообщает ТАСС, он даже созвонился с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином и спросил, почему последние заявления КНДР противоречат их ранним обещаниям.

Советники переживают по поводу того, что Дональд Трамп очень горит желанием провести переговоры с КНДР, при этом их заботит ситуация, что представители Северной Кореи могут воспользоваться этим, а позже нарушить данные президенту США обещания.

Как пишет The New York Times, последнее решение Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном также не играет в его пользу. Есть подозрения, что Трамп не сможет добиться таких же серьезных договоренностей с КНДР, как в случае с переговорами предыдущего американского лидера Барака Обамы по ядерной программе Тегерана, однако, как отмечают журналисты газеты, президент США не намерен отказываться от встречи с лидером Северной Кореи.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что возможный отказ Пхеньяна от саммита США–КНДР будет означать конец дипломатии.

Саммит Вашингтон–Пхеньян пройдет в Сингапуре 12 июня. Ранее СМИ сообщали, что КНДР может отменить переговоры в связи с американо-южнокорейскими учениями, недовольство которыми неоднократно выражали в Пхеньяне.