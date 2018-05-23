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Трамп заявил о перемене в отношении Ким Чен Ына к переговорам с США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Отношение северокорейского лидера Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось после его второго визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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Также Трамп отметил, что перемены в отношении главы КНДР к предстоящему саммиту ему не нравятся, и уточнил, что «немного расстроен» этим, пишет «Федеральное агентство новостей».

22 мая американский президент Дональд Трамп сообщил, что если его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном не состоится по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он оценил как значительные шансы, что встреча не пройдет в намеченные сроки.

Лидера США возмутило заявление представителя Северной Кореи о том, что Пхеньян может передумать проводить встречу на высшем уровне.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжает готовиться к первому в истории саммиту между двумя странами.

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