Трамп заявил о перемене в отношении Ким Чен Ына к переговорам с США

Отношение северокорейского лидера Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось после его второго визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Также Трамп отметил, что перемены в отношении главы КНДР к предстоящему саммиту ему не нравятся, и уточнил, что «немного расстроен» этим, пишет «Федеральное агентство новостей».

22 мая американский президент Дональд Трамп сообщил, что если его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном не состоится по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он оценил как значительные шансы, что встреча не пройдет в намеченные сроки.

Лидера США возмутило заявление представителя Северной Кореи о том, что Пхеньян может передумать проводить встречу на высшем уровне.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжает готовиться к первому в истории саммиту между двумя странами.