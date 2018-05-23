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Вашингтон продолжает подготовку к проведению саммита США-КНДР 12 июня

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Соединенные Штаты продолжают готовиться к первому в истории саммиту между США и Северной Кореей, которые должен состояться 12 июня. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

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Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, обсуждаются ли в Вашингтоне и Пхеньяне резервные даты для переговоров на высшем уровне, глава американского дипломатического ведомства заявил, что администрация США по-прежнему работает в направлении 12 июня, пишет ТАСС.

22 мая американский президент Дональд Трамп сообщил, что если его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном не состоится по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он оценил как значительные шансы, что встреча не пройдет в намеченные сроки.

Лидера США возмутило заявление представителя Северной Кореи о том, что Пхеньян может передумать проводить встречу на высшем уровне.

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