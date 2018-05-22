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Трамп допустил перенос встречи с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп допустил перенос переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре с 12 июня. Об этом он заявил во вторник, 22 мая, во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне.

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«Если встреча не состоится, она может пройти позже. Может быть, 12 июня она и не состоится», — сказал Трамп журналистам.

Ранее о том, что американский лидер допускает отмену встречи, заявлял вице-президент США Майкл Пенс. Он отмечал, что это может произойти после того, как на прошлой неделе, по сообщениям СМИ, возможность переговоров поставил под сомнение Пхеньян. По информации журналистов, КНДР недовольна американо-южнокорейскими учениями, из-за чего может отменить встречу. По той же причине в Северной Корее уже отказались от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей.

В Белом доме при этом заявляли, что не получали от северокорейской стороны официальных предупреждений об отмене саммита.

В американском сенате говорили о том, что если КНДР откажется вести переговоры, единственным методом урегулирования ситуации на Корейском полуострове для Вашингтона станет вооруженный конфликт. Майкл Пенс также подчеркивал, что США никогда не снимали с повестки дня военный вариант в отношении Северной Кореи.

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