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Пенс заявил о готовности Трампа отказаться от встречи с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп готов отказаться от намеченного на 12 июня саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский вице-президент Майкл Пенс заявил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого он опубликовал в своем Twitter.

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По словам Пенса, это может произойти после того, как на прошлой неделе Пхеньян поставил под сомнение возможность встречи и переговоров.  «Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может играть с Дональдом Трампом», — заявил вице-президент. 

Ранее американские СМИ сообщили о сомнениях Дональда Трампа относительно встречи с Ким Чен Ыном. По информации источников, глава Белого дома якобы опасается, что переговоры в Сингапуре могут обернуться «политическим конфузом», пишет сайт kp.ru. Главу США возмутило заявление представителя Северной Кореи о том, что Пхеньян может передумать проводить встречу на высшем уровне.

При этом в американском сенате отметили, что если КНДР откажется вести переговоры, единственным методом урегулирования ситуации на Корейском полуострове для Вашингтона станет вооруженный конфликт.

Майкл Пенс заявил также, что США никогда не снимали с повестки дня военный вариант в отношении Северной Кореи.

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