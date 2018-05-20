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Президенты США и Южной Кореи обсудили недавние угрозы КНДР

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Фото: TASS/ Pete Marovich
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Американский лидер Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили в ходе телефонного разговора меры возможного реагирования на недавние угрозы КНДР отказаться от диалога.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую администрацию.

«Два лидера обменялись мнениями о действиях, предпринятых Северной Кореей в последнее время», — приводит «Газета.ру» заявление пресс-секретаря президента Южной Кореи. Переговоры хозяина Белого дома и президента Южной Кореи длились 29 минут, добавляет «Федеральное агентство новостей».

15 апреля власти КНДР пригрозили отменить саммит Вашингтон–Пхеньян, запланированный в Сингапуре на 12 июня, страна отказалась от проведения переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.

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