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Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Jim LoScalzo
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Президент США Дональд Трамп в официальном письме отказался от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая была намечена на 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщил Белый дом в четверг, 24 мая.

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«К сожалению, мне кажется нецелесообразным в это время проводить так долго планировавшуюся встречу, учитывая  огромную злость и открытую враждебность, продемонстрированную в одном из ваших последних заявлений», — говорится в сообщении.

Трамп также заявил, что руководитель КНДР «упустил возможность установить прочный мир», что является «печальным моментом в истории».

«Вы говорите о вашем ядерном потенциале, однако наш настолько огромный и мощный, что я молюсь Богу о том, чтобы его никогда не пришлось использовать», — заявил президент США. 

При этом американский лидер выразил надежду на проведение переговоров в будущем. 

По словам американского госсекретаря Майка Помпео, письмо об отмене встречи передано КНДР. 

Ранее глава Госдепартамента заявлял, что проведение саммита зависит от позиции Ким Чен Ына. Он уже дважды за эту весну встречался с северокорейским лидером. По словам Помпео, стороны разговаривали об общих целях.

Трамп 22 мая сообщил, что если его встреча с Ким Чен Ыном не пройдет по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он допустил, что переговоры могут не состояться в намеченные сроки.

23 мая СМИ сообщили, что Ким Чен Ын опасается дальней поездки в Сингапур на переговоры с Трампом. По мнению северокорейского лидера, его отсутствие может спровоцировать угрозу военного или государственного переворота в стране. Кроме того, Пхеньян несколько раз говорил о сомнениях в проведении встречи 12 июня. 

В конце апреля власти Северной Кореи заявили об отказе от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери. Полигон был полностью демонтирован 24 мая. 

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